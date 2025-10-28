Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurit L.B., për veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” si dhe ndaj të pandehurve U.M. dhe I.G., për veprën penale “Legalizimi i përmbajtjes së rreme”.
Sipas aktakuzës, L.B., në cilësinë e drejtorit të poliklinikës “G.” në Prizren, i autorizuar nga Ministria e Shëndetësisë për lëshimin e certifikatave mjekësore për kandidatët për patentë shofer, më 15 korrik 2023, ka tejkaluar autorizimet e tij duke lëshuar certifikata mjekësore për kandidatët B.V. dhe B.Th., pa i kontrolluar personalisht, ndonëse ata ndodheshin jashtë Kosovës. Me këto veprime, ai ka mundësuar regjistrimin e tyre për provimin e patentë shoferit në auto-shkollat “S.” në Prizren dhe “F.” në Malishevë.
Ndërkaq, të pandehurit U.M. dhe I.G., në cilësinë e përfaqësuesve të auto-shkollave të lartëpërmendura, kanë përpiluar dhe dorëzuar kontrata e dokumente të rreme për kandidatët e njëjtë, duke i paraqitur sikur kishin ndjekur ligjëratat teorike, megjithëse ata ndodheshin jashtë territorit të Kosovës.
Prokurori i çështjes i ka propozuar gjykatës që pas administrimit të provave dhe shqyrtimit gjyqësor, të pandehurit të shpallen fajtorë dhe të dënohen sipas ligjit.
