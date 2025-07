Aktakuzë për fajde në Prizren, viktima humbi mbi 100 mijë euro

Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurit E.K., i cili ndodhet në paraburgim që nga data 13 mars 2025, nën dyshimin e bazuar se ka kryer veprën penale “Fajdeja” në kundërshtim me nenin 331 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Sipas aktakuzës, E.K. dyshohet se ka shfrytëzuar gjendjen e rëndë financiare të viktimës V.Q., duke i dhënë hua në kushte të rënda dhe me norma jashtëzakonisht të larta të kamatës.

“I pandehuri E.K., që nga muaji korrik i vitit 2023 e deri më 06.03.2025, për vete apo për persona të tjerë, pranon dhe kontrakton shuma dukshëm jo-proporcionale të pasurisë në këmbim të shërbimit për personin tjetër”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.

Sipas përshkrimit të rastit, E.K. fillimisht i jep viktimës 5,000 euro me 15% kamatë, duke e detyruar të kthejë 6,000 euro, për të vazhduar më tej me dy hua tjera nga 10,000 euro secila, me 20% kamatë, ku viktima detyrohet të kthejë 24,000 euro. Në një rast tjetër, viktima pranon edhe 25,000 euro, të cilat për shkak të vonesave e obligojnë të paguajë deri në 40,000 euro, ndërsa për çdo muaj i kërkohen 6,000 euro kamata.

“Në total, humbjet e viktimës kapin shifrën e 100,000 eurove, me ç’rast “viktima është detyruar të hedh në shitje edhe dy banesa për të rikuperuar dëmet financiare”, thuhet më tej.

Gjithashtu, aktakuza përshkruan edhe një rast tjetër ku viktima paguan 8,000 euro për blerjen e një veture, mirëpo vetura i merret dhunshëm, ndërkohë që detyrohet të paguajë edhe 6,000 euro shtesë, kinse për shfrytëzimin e saj të përkohshëm.

Pas arrestimit të të pandehurit, gjatë kontrollit në shtëpinë dhe objektet përcjellëse, policia ka sekuestruar mjete monetare në shumë prej: 8,985 euro, 580 franga zvicerane, 1,000 dollarë amerikanë, 17,700 lekë shqiptare, si dhe një veturë, për të cilat ekziston dyshimi i bazuar mirë se janë dobi pasurore e fituar me kryerjen e veprës penale.

Prokurori i rastit ka kërkuar nga gjykata që, pas shqyrtimit gjyqësor dhe vlerësimit të provave, i pandehuri të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit në fuqi.

