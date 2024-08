Aktivitetet javore të policisë në Prizren: 2020 gjoba dhe 83 urdhëresa të gjykatës

Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren ka intensifikuar operacionet e saj në kuadër të planit operativ “Rrethi 2024”, duke zbatuar një sërë masash në zonën e përgjegjësisë që përfshin katër komuna në rajonin e Prizrenit.

Gjatë periudhës 5 deri më 11 gusht 2024, Njësia Rajonale e Komunikacionit Rrugor dhe stacionet policore në rajon kanë realizuar një seri aktivitetesh me fokus në ruajtjen e sigurisë rrugore dhe zbatimin e ligjit.

Në këtë periudhë, janë shqiptuar 2,020 gjoba për kundërvajtësit që kanë shkelur rregullat e trafikut rrugor, duke dëshmuar angazhimin e fortë të policisë në përmirësimin e sigurisë rrugore dhe parandalimin e aksidenteve.

Përveç kësaj, në kuadër të zbatimit të urdhëresave të lëshuara nga Gjykatat Themelore, policia ka ekzekutuar 83 urdhëresa për vepra të ndryshme penale në periudhën 5-9 gusht 2024. Këto veprime synojnë të sigurojnë që ligji të zbatohet me rigorozitet dhe që të sigurohet drejtësia për të gjitha palët e përfshira.

Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren njofton se do të vazhdojë me aktivitete të shtuara policore në terren edhe në ditët në vijim, me qëllim parandalimin e dukurive negative dhe garantimin e një mjedisi të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët në rajonin e Prizrenit.

Këto masa janë pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të përmirësuar sigurinë publike dhe për të siguruar që ligji të zbatohet në mënyrë të barabartë dhe efektive për të gjithë.