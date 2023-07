Alarm kombëtar për Kylian Mbappe

Parisi, konkretisht Poissy, në periferi të kryeqytetit francez, është kthyer në epiqendrën e futbollit ditët e fundit. Kylian Mbappe është duke u ushtruar i vetëm në qytetin sportiv të PSG-së që nga e premtja e kaluar, e cila vendosi ta përjashtojë atë nga turi i Japonisë pasi sulmuesi injoroi të gjitha përpjekjet e presidentit parisien, Nasser Al Khelaifi për një kontratë të re.

Situata është komplekse, e paprecedentë në botën e futbollit për shkak të rëndësisë së lojtarit, e çuditshme, por gjithsesi është një masë e përdorur nga shumë skuadra në Europë për arsye sportive.

Problemi është se klubi i tij, PSG, ka njoftuar tashmë rrethin e tij se ai nuk do të luajë më në Paris nëse nuk pranon një rinovim. Por, diçka e tillë nuk do të ndodhë sepse Mbappe nuk ka asgjë për të vendosur. Më 13 qershor, ai dërgoi një letër në selinë e klubit francez në të cilin shprehu gatishmërinë për të mos rinovuar deri në vitin 2025 dhe për të përmbushur vitin e fundit të kontratës së tij.

Për Francën, që lojtari më i mirë në botë në fund të fundit të qëndrojë një vit në tribuna nuk është një opsion i menduar nga askush. Së pari, sepse do të dëmtonte imazhin e PSG-së, skuadrës më të suksesshme në futbollin francez dhe së dyti, sepse vitin e ardhshëm, në korrik 2024, Lojërat Olimpike do të zhvillohen në Paris.

Ngjarja olimpike është një datë e shënuar me të kuqe në kalendarin e Mbappe, i cili nuk e ka fshehur kurrë dëshirën dhe ëndrrën e tij për ta çuar Francën drejt arit olimpik.

Nëse PSG vendos të zgjasë izolimin përtej shtatorit, ka aktorë të ndryshëm që do të hyjnë për të ndërmjetësuar. Njëri prej tyre, Unioni i Lojtarëve, UNFP, i cili tashmë ka komunikuar përmes presidentit të tij, Philippe Piat, se nuk do të ngurrojë të marrë masa ligjore në mënyrë që skuadra parisiene të rikthejë kapitenin francez në ekipin e parë.

Reagimet në sferën politike nuk kanë vonuar. Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, një mik i Mbappe-s, ndërmjetësoi vitin e kaluar rinovimin e papritur sepse u mor si e mirëqenë se ai do të nënshkruante me Real Madrid-in. Këtë të hënë kryebashkiaku i Parisit, Anne Hidalgo, ishte i pari që komentoi situatën tuaj.

“Kylian është një lojtar i jashtëzakonshëm dhe ne duhet ta mbajmë atë në Paris. Mendoj se është edhe dëshira e tij që të qëndronte sa më gjatë. Pyetja është: për çfarë po luan PSG?”, siguroi ai.

Hidalgo, i cili ka një “përplasje” me Al Khelaifi duke përsëritur refuzimin e tij për t’i shitur atij “Parc des Princes” gjatë vitit të kaluar, i ka kërkuar tashmë presidentit të rishqyrtojë dhe të mos e lërë Kylian Mbappe në tribunë për një vit.

PSG nuk ka mbështetjen e ligjit për ta bërë këtë. Sipas nenit 507 të Kartës së Lojtarëve Profesionistë, të nënshkruar nga LFP, Federata Franceze dhe UNFP, nëse në datën 1 shtator, pasi të ketë mbaruar tregu, klubi nuk ka arritur ta shesë, duhet ta riintegrojë atë në ekipin e parë.

Precedenti që Mbappe duhet të shkojë në gjykatë kundër PSG-së është ai i Hatem Ben Arfa në 2017.

Al Khelaifi, i cili argumentoi se lojtari i talentuar francez kishte “qeshur” në publik me theksin e tij, vendosi ta izoloi plotësisht lojtarin. Komisioni Ligjor i LFP vendosi për rastin dhe e detyroi klubin parisien të rishqyrtonte, duke e rikthyer atë me pjesën tjetër të skuadrës, megjithëse Unai Emery, trajneri i asaj kohe, nuk i dha më minutazh.

Real Madrid-i, megjithatë, mbetet i qetë dhe nuk do të lëvizë për Mbappe. Është mesazhi që vjen nga nivelet e larta, të cilët janë të vetëdijshëm se futbollisti do të lirohet pas një viti dhe nuk do të detyrohen, siç ishte këtë verë, të paguajnë tarifën e transferimit. Përveç kësaj, tani, PSG nuk ka epërsi dhe nuk mund ta detyrojë atë të largohet.

Franca, e vëmendshme ndaj telenovelës së Mbappe-s, nuk do të tolerojë ta shohë atë të ulur në tribuna për një vit, e vetëdijshme se Lojërat Olimpike, në Paris, janë një ngjarje në të cilin kampioni i botës 2018 dëshiron të arrijë në top formë.Albanian Post

