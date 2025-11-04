11.2 C
Prizren
E martë, 4 Nëntor, 2025
Lajme

Albin Kurti propozon: Unë Ministër i Jashtëm, Glauk Konjufca Kryeministër

By admin

Albin Kurti i Vetëvendosjes ka propozuar mandatarin e dytë për kryeministër, Glauk Konjufcën.

Ai tha se propozon që vetë të jetë Ministër i Jashtëm, në vendin që e kishte përcaktuar për Glauk Konjufcën në propozimin e kaluar.

Arrestohet një person në Prizren për kanosje ndaj policit
E dhimbshme: Pas një sëmundje të rëndë, vdes profesori nga Suhareka

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

