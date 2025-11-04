11.3 C
Albin Kurti propozon: Unë Ministër i Jashtëm, Glauk Konjufca Kryeministër

By admin

Albin Kurti i Vetëvendosjes ka propozuar mandatarin e dytë për kryeministër, Glauk Konjufcën.

Ai tha se propozon që vetë të jetë Ministër i Jashtëm, në vendin që e kishte përcaktuar për Glauk Konjufcën në propozimin e kaluar.

Arrestohet një person në Prizren për kanosje ndaj policit

Siguri

Vërmicë: Konfiskohen 25% e parave të padeklaruara të një udhëtari

Në pikën kufitare të Vërmicës, zyrtarët doganorë kanë ndaluar një sasi të mjeteve monetare të padeklaruara që u gjetën në çantën e dorës së...
Fokus

Bashkimi lufton me zemër, por Dijon merr fitoren pas një vazhdimi dramatik në Prizren

Bashkimi ka zhvilluar një ndeshje të jashtëzakonshme mbrëmjen e së mërkurës ndaj skuadrës franceze Dijonit, por në fund u mposht me rezultat 73-84, pas një...

Qeveria vendos për vlerën e pensioneve, ekzekutohen të rritura nga nesër

Koliqi, Asdreni, Fishta dhe Lasgushi në një fotografi të rrallë

Kapet gjysmë kilogrami kokainë në Vërmicë (FOTO)

Kryeprokurori i Prizrenit: Lufta kundër korrupsionit nuk do të ndalet as para dyerve të prokurorisë

LVV forcon aleancat për raundin e balotazhit në Prizren, bashkëpunim me partinë e Albert Kinollit

Prizren Classical Fest 2025 sjell muzikën klasike në zemër të qytetit këtë fundjavë

Prokurori Beqë Shala pezullohet nga detyra pas hetimeve për marrje ryshfeti

Vëmendja e madhe sot në Prizren: Derbi i të pamposhturve Bashkimi – Sigal Prishtina

Kjo është marrëveshja PDK – LDK në Prizren (Dokument)

Liria kthehet në shtëpi, pret Kikën në Prizren

Vjedhje e rëndë në një banesë në Prizren, grabiten stoli ari, para e orë

Bekim Nerjovaj jep dorëheqje nga AAK-ja në Prizren: Koalicioni me Vetëvendosjen u arrit pa asnjë konsultim

Vashat e Bashkimit fitojnë derbin ndaj Pejës 03

Elsa Lila akuza për Festivalin e Këngës: Albina Kelmendi, vodhi votat!

