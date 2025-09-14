18.7 C
Albulena Balaj-Halimaj premton logopedë pa pagesë dhe mbështetje për grupet në nevojë

By admin

Kandidatja e Nismës Socialdemokrate për kryetare të Komunës së Prizrenit, Albulena Balaj Halimaj, ka prezantuar programin e saj zgjedhor në emisionin Debat Përnime, duke e bazuar atë në gjashtë pako zhvillimore që synojnë transformimin e qytetit përmes politikave sociale, arsimore dhe ekonomike.

Në fokus të programit të saj është ofrimi i logopedëve pa pagesë për fëmijët e Prizrenit, një shërbim që ajo e cilësoi si të domosdoshëm në kohën kur zhvillimi teknologjik po ndikon në vonesat e të folurit te fëmijët.

“Kemi tepër shumë nevojë për logoped, e ajo kushton. Ndërkohë që nga Komuna e Prizrenit do të ofrohet ky shërbim pa pagesë,” deklaroi Balaj Halimaj, duke e përfshirë këtë iniciativë në pakon “Prizreni për fëmijë”.

Ish-zëvendëskryeministrja në qeverisjen Hoti (2020–2021) prezantoi edhe angazhimet për nënat vetëushqyese, gratë viktima të dhunës, të moshuarit dhe rininë, duke premtuar qendra të dedikuara, mbështetje në sezonet e ngarkuara dhe hapësira kreative për të rinjtë.

“Prizreni për gratë, për të moshuarit, për rininë – janë pjesë e programit tonë që synon një qytet gjithëpërfshirës, me kujdes dhe respekt për çdo kategori,” tha ajo.

Programi i Albulena Balaj Halimaj mbështetet në disa pako kryesore:Sociale–Shoqërore, Arsim dhe Shëndetësi, Turizëm, Urbanizëm dhe Shërbime Publike.

Ajo është zotuar se nën udhëheqjen e saj, Prizreni do të jetë një qytet gjithëpërfshirës, me politika që synojnë kujdes për fëmijët, mbështetje për gratë dhe nënat vetëushqyese, shërbime për të moshuarit, si dhe hapësira kreative për rininë./Kllxo.com/

Drini i Bardhë e lë fitoren nga duart në minutat e fundit në Rahovec
Kandidati i AAK-së Besnik Krasniqi: Prizreni pa korrupsion, me ekonomi të fortë dhe shëndetësi digjitale

