Albulena Balaj-Halimaj uron Shaqir Totajn: Bashkë do ta çojmë përpara Prizrenin

admin

Ish-kandidatja e Nismës Socialdemokrate për kryetare të Prizrenit, Albulena Balaj-Halimaj, ka reaguar pas përfundimit të balotazhit në këtë komunë, duke uruar kandidatin fitues të PDK-së, Shaqir Totaj.

Përmes një postimi publik, Balaj-Halimaj ka falënderuar të gjithë mbështetësit e Nismës që, siç tha ajo, “u rreshtuan me dinjitet dhe besim në koalicionin fitues”

“Faleminderit të gjithë mbështetësve të Nismës Socialdemokrate që u rreshtuan me dinjitet dhe besim në koalicionin fitues. Urime kryetarit Shaqir Totaj për fitoren dhe për përgjegjësinë që e pret. Bashkë, me sinqeritet e përkushtim, do ta çojmë Prizrenin përpara”, ka deklaruar Balaj-Halimaj.

Shaqir Totaj fitoi  në balotazh kundër kandidatit të Lëvizjes Vetëvendosje, Artan Abrashi, duke siguruar një mandat të ri për të udhëhequr Komunën e Prizrenit./PrizrenPress.com/

