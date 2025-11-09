Albulena Balaj-Halimaj uron Shaqir Totajn: Bashkë do ta çojmë përpara Prizrenin

Ish-kandidatja e Nismës Socialdemokrate për kryetare të Prizrenit, Albulena Balaj-Halimaj, ka reaguar pas përfundimit të balotazhit në këtë komunë, duke uruar kandidatin fitues të PDK-së, Shaqir Totaj.
Përmes një postimi publik, Balaj-Halimaj ka falënderuar të gjithë mbështetësit e Nismës që, siç tha ajo, “u rreshtuan me dinjitet dhe besim në koalicionin fitues”
“Faleminderit të gjithë mbështetësve të Nismës Socialdemokrate që u rreshtuan me dinjitet dhe besim në koalicionin fitues. Urime kryetarit Shaqir Totaj për fitoren dhe për përgjegjësinë që e pret. Bashkë, me sinqeritet e përkushtim, do ta çojmë Prizrenin përpara”, ka deklaruar Balaj-Halimaj.
Shaqir Totaj fitoi në balotazh kundër kandidatit të Lëvizjes Vetëvendosje, Artan Abrashi, duke siguruar një mandat të ri për të udhëhequr Komunën e Prizrenit./PrizrenPress.com/
