Alexis Mead, ylli i finales

Basketbollistja e KBF Bashkimit, Alexis Mead, u shpall MVP e Kupës së Kosovës, duke udhëhequr skuadrën drejt triumfit me një paraqitje vendimtare në finale, raporton PrizrenPress.
Mead e mbylli ndeshjen me 28 pikë, gjashtë kërcime dhe tetë asistime, duke qenë figura kyçe në fitoren e Bashkimit.
Çmimi i MVP-së iu dorëzua nga Sekretarja e Përgjithshme e Federata e Basketbollit e Kosovës, Elvira Dushku./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/