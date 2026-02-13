6.8 C
Prizren
E shtunë, 14 Shkurt, 2026
Alexis Mead, ylli i finales

By admin

Basketbollistja e KBF Bashkimit, Alexis Mead, u shpall MVP e Kupës së Kosovës, duke udhëhequr skuadrën drejt triumfit me një paraqitje vendimtare në finale, raporton PrizrenPress.

Mead e mbylli ndeshjen me 28 pikë, gjashtë kërcime dhe tetë asistime, duke qenë figura kyçe në fitoren e Bashkimit.

Çmimi i MVP-së iu dorëzua nga Sekretarja e Përgjithshme e Federata e Basketbollit e Kosovës, Elvira Dushku./PrizrenPress.com/

Deputeti kanadez, dhëndër i Kosovës uron 18-vjetorin e Pavarësisë, ka një porosi për vizitorët: Shkoni në Rahovec
Mbretëreshat e Kupës!

