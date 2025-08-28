Alishani: Totaj, mjeshtër i propagandës

Asamblistja e Lëvizjes Vetëvendosje në Komunën e Prizrenit, Dafina Alishani, ka reaguar pas paraqitjes së kryetarit Shaqir Totaj në emisionin “Pressing” në T7, duke e quajtur atë “kryetar të rrejshëm” dhe duke e akuzuar për propagandë dhe përvetësim të projekteve që nuk i ka realizuar.
KLIKO VIDEON:https://www.facebook.com/reel/1005916998209680
Ajo e ka quajtur paraqitjen e Totajt si dëshmi të paaftësisë së tij për të udhëhequr me transparencë dhe integritet.
“Në Pressing, Totaj tregoi fytyrën e tij të vërtetë: një njeri që gënjen pa turp, përvetëson punët e të tjerëve dhe mashtron opinionin publik, duke menduar se qytetarët e Prizrenit janë naiv”, tha Alishani.
“Shaqir Totaj është mjeshtër i propagandës, por i dështuar në qeverisje. Ai mashtron për gjëra të lehtësisht të verifikueshme dhe përpiqet të ndërtojë sukses mbi punët e të tjerëve”.
“Koha e tij ka mbaruar. Prizreni ka nevojë për drejtues me vizion, integritet dhe rezultate të prekshme. Qytetarët do ta dëshmojnë këtë shumë shpejt.”
Ajo e akuzoi Totajn për mashtrime të shumta publike, duke renditur një sërë premtimesh të pambajtura dhe projekteve që, sipas saj, janë të trashëguara nga qeveritë e kaluara:
? Disa nga pikat e përmendura nga Alishani:
Çerdhet – Totaj pretendon të ketë ndërtuar 6-7, por askush nuk i ka parë.
Shkeljet ligjore – Pretendon qeverisje pa shkelje, por stafi i tij përballet me aktakuza.
Përfaqësimi i pakicave – 4 vite pa nënkryetar nga komunitetet jo-shumicë.
Qendra për autizëm, çerdhet, QKMF – Projekte të nisura nga të tjerët.
Trashëgimia kulturore – Objekt i mbrojtur është rrënuar gjatë mandatit të tij.
Rruga e Tranzitit dhe Unaza – Punime të përsëritura, pa përfundim cilësor.
Projektet digjitale, info-qendrat – Të premtuara, por jo funksionale.
Pishina olimpike, parkingjet, teleferiku – Të gjitha mbeten vetëm premtime.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren