Alishani: Totaj, mjeshtër i propagandës

admin

Asamblistja e Lëvizjes Vetëvendosje në Komunën e Prizrenit, Dafina Alishani, ka reaguar pas paraqitjes së kryetarit Shaqir Totaj në emisionin “Pressing” në T7, duke e quajtur atë “kryetar të rrejshëm” dhe duke e akuzuar për propagandë dhe përvetësim të projekteve që nuk i ka realizuar.

KLIKO VIDEON:https://www.facebook.com/reel/1005916998209680

Ajo  e ka quajtur paraqitjen e Totajt si dëshmi të paaftësisë së tij për të udhëhequr me transparencë dhe integritet.

“Në Pressing, Totaj tregoi fytyrën e tij të vërtetë: një njeri që gënjen pa turp, përvetëson punët e të tjerëve dhe mashtron opinionin publik, duke menduar se qytetarët e Prizrenit janë naiv”, tha Alishani.

“Shaqir Totaj është mjeshtër i propagandës, por i dështuar në qeverisje. Ai mashtron për gjëra të lehtësisht të verifikueshme dhe përpiqet të ndërtojë sukses mbi punët e të tjerëve”.

“Koha e tij ka mbaruar. Prizreni ka nevojë për drejtues me vizion, integritet dhe rezultate të prekshme. Qytetarët do ta dëshmojnë këtë shumë shpejt.”

Ajo e akuzoi Totajn për mashtrime të shumta publike, duke renditur një sërë premtimesh të pambajtura dhe projekteve që, sipas saj, janë të trashëguara nga qeveritë e kaluara:

? Disa nga pikat e përmendura nga Alishani:

Çerdhet – Totaj pretendon të ketë ndërtuar 6-7, por askush nuk i ka parë.

Shkeljet ligjore – Pretendon qeverisje pa shkelje, por stafi i tij përballet me aktakuza.

Përfaqësimi i pakicave – 4 vite pa nënkryetar nga komunitetet jo-shumicë.
Qendra për autizëm, çerdhet, QKMF – Projekte të nisura nga të tjerët.
Trashëgimia kulturore – Objekt i mbrojtur është rrënuar gjatë mandatit të tij.
Rruga e Tranzitit dhe Unaza – Punime të përsëritura, pa përfundim cilësor.
Projektet digjitale, info-qendrat – Të premtuara, por jo funksionale.
Pishina olimpike, parkingjet, teleferiku – Të gjitha mbeten vetëm premtime.

