Kulture

Ambasadori austriak vizitoi Shkollën e Gjuhëve ‘URA’ dhe Qendrën ÖSD në Prizren

By admin

Ambasadori i Austrisë në Kosovë, z.Georg Schnetzer, ka vizituar sot Shkollën e Gjuhëve “URA” dhe Qendrën e Provimeve ÖSD në Prizren.

Ai në këtë institucion u prit nga udhëheqësi i shkollës dhe kryesuesi i provimeve, prof. Neki Jahaj, së bashku me Mag.Verena Walzl dhe bashkëpunëtorët e tjerë.

“Bashkëpunimi arsimor dhe kulturor ndërmjet Austrisë dhe Kosovës mbetet një urë e rëndësishme për zhvillimin dhe perspektivën e të rinjve”, u tha gjatë takimit, në të cilin mori pjesë edhe përfaqësuesi i ÖSD nga Austria, z. Lazim Ahmedi.

Ambasadori z. Schnetzer u informua nga afër për veprimtarinë dhe punën e përditshme të shkollës, organizimin e kurseve të gjuhës gjermane, si dhe funksionimin e Qendrës së Provimeve ÖSD në Prizren, e cila ka një rol të rëndësishëm në përgatitjen dhe certifikimin gjuhësor të kandidatëve në rajon.

Në kuadër të takimit u diskutua edhe për rëndësinë e bashkëpunimit kulturor dhe arsimor ndërmjet Kosovës dhe Austrisë, si dhe për interesimin në rritje të të rinjve për mësimin e gjuhës gjermane.

Ambasadori Schnetzer pati rastin të njihet më shumë edhe me jetën kulturore dhe historinë e qytetit të Prizrenit, duke vlerësuar trashëgiminë dhe diversitetin kulturor të tij./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Vdes 63-vjeçari në Prizren, trupi dërgohet për obduksion – nisin hetimet

Më Shumë

Fokus

Gjykata Kushtetuese: Zvarritja 11-vjeçare e rastit në Prizren shkeli të drejtat e qytetarit

Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka vendosur se zvarritja e një rasti gjyqësor për më shumë se 11 vjet në Gjykatën Themelore në Prizren ka...
Fokus

DKA në Prizren diskuton me Ambasadën turke për bashkëpunim në arsim

Drejtoresha e Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj Gutaj, së bashku me zyrtarin Ferdi Kovaç, kanë pritur në takim këshilltarin për Arsim në Ambasadën e...

Në Prizren shënohet Dita Ndërkombëtare e Muzeve me prezantimin e rikonceptimit të ekspozitës së Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Destan Gashi shpallet “Artisti i Vitit 2026” në Rahovec

Martohet Blerando

Totaj pret ambasadorin slloven, diskutohen projektet në arsim dhe zhvillim ekonomik

Malisheva prezanton projektin për ndërtimin e shtigjeve përgjatë lumit Mirusha

Kosova garon në turneun e YDF-së

Në Prizren shënohet Dita Ndërkombëtare e Diversitetit Kulturor

Sejdi Bellanica, kryetar i AAK-së në Prizren, është kandidat për deputet

Policia kërkon bashkëpunimin e qytetarëve për arrestimin e Kujtim Koqit nga Prizreni

Në Rahovec mbahet dëgjimi publik me gra dhe vajza për buxhetimin gjinor

“Kjo krizë nuk është e re, ka filluar që në shkurtin e 2025-s”, Abrashi kritikon opozitën për bllokim të proceseve

Ardian Gjini zhvillon takime me qytetarë dhe të rinj në Prizren

Shkurte Fejza takon ish-presidentin Clinton: Mirënjohje nga zemra në emër të popullit të Kosovës

323 monedha nga dy euro të falsifikuara dyshohet se u deponuan në një bankë në Prizren

Lajmet e Fundit