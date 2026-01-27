Ambasadori i Shqipërisë, Malaj ndan mirënjohje për Spitalin e Përgjithshëm të Prizrenit

Ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Kosovë, Petrit Malaj, vizitoi të martën Spitalin e Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren, ku ndau një mirënjohje për këtë institucion shëndetësor për shërbimet e ofruara ndaj qytetarëve nga Qarku i Kukësit.
Në vizitë mori pjesë edhe ministri në detyrë i Shëndetësisë, Arben Vitija.
Delegacioni u prit nga drejtori ekzekutiv i spitalit, Osman Hajdari, dhe anëtarë të Këshillit Drejtues, të cilët prezantuan punën dhe aktivitetet e institucionit.
Drejtori Hajdari e cilësoi vizitën si vlerësim për punën e stafit shëndetësor dhe për rolin e spitalit në ofrimin e shërbimeve për pacientë nga Kosova dhe Shqipëria.
Ai theksoi se gjatë vitit 2025, spitali ka ofruar qindra shërbime për pacientë nga Shqipëria, përfshirë trajtime emergjente, hospitalizime dhe vizita ambulantore, si dhe kujdes të vazhdueshëm për pacientë në dializë.
Ministri në detyrë i Shëndetësisë, Arben Vitija, falënderoi stafin mjekësor për përkushtimin në ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve shëndetësore të Kosovës dhe Shqipërisë.
Ambasadori Malaj e vlerësoi kontributin e spitalit në trajtimin e pacientëve nga Shqipëria, veçanërisht nga veriu i vendit, duke e cilësuar bashkëpunimin ndërmjet dy vendeve në fushën e shëndetësisë si të rëndësishëm.
Në fund të vizitës, ambasadori Malaj i dorëzoi drejtorit të spitalit mirënjohjen për shërbimet e ofruar.
Edhe drejtori Hajdari i ndau ambasadorit një shenjë falënderimi për mbështetjen mirënjohje për respektin e treguar.
