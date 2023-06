Ana Kabashi josh në pozat me bikini

Ana Kabashi arrin të jetë pjesë e faqeve rozë sa herë që shpërnda imazhe tërheqëse në rrjetet sociale.

Krahas karrierës muzikore, këngëtarja është e njohur për figurën e admiruar trupore.

Më shumë se 200 mijë fansa e ndjekin profilin e saj në Instagram dhe i presin me padurim postimet e reja.

Gjatë të martës, autorja e hitit “Je e vetmja dashuri” i ka publikuar disa fotografi me bikini nga pushimet që nuk e lënë askënd indiferent.

Derisa nuk ka munguar edhe një fotografi e përbashkët me motrën, Arta Kabashi, Ana ka ardhur me poza atraktive me një edicion tjetër me bikini të verdha.