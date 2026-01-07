8.6 C
Prizren
Anderson lëndohet, pritet të mungojë 4–6 javë

By admin

Basketbollisti i Bashkimit, Kyan Anderson, ka pësuar një lëndim në krahun e majtë gjatë stërvitjes së fundit.

Klubi ka konfirmuar se lojtari do të mungojë për rreth një deri një muaj e gjysmë, raporton PrizrenPress.

“Kyan Anderson ka pësuar një lëndim në krahun e majtë gjatë stërvitjes së fundit. Pas ekzaminimeve të para, pritet që ai të mungojë për një periudhë prej 4–6 javësh. Gjendja e tij po monitorohet nga afër nga stafi mjekësor i klubit. I urojmë Kyan-it shërim sa më të shpejtë!”, njofton KB Bashkimi./PrizrenPress.com/

Rahovec: Një burrë e qëllon vetën me armë në këmbë
Malishevë: Një person dërgohet pa shenja jete në QKMF, rasti po hetohet

