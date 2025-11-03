19.4 C
Prizren
E hënë, 3 Nëntor, 2025
type here...

Sport

Andersoni i Bashkimit, MVP i derbit dhe javës

By admin

Java e katërt e ProCredit Superligës dhuroi sfida interesante. Bashkimi fitoi derbin ndaj Sigal Prishtinës, duke mbetur i pamposhtur në elitë dhe njëkohësisht ia shkaktoi humbjen e parë prishtinasve.

Te prizrenasit, më i miri Kyan Anderson. Ai ndaj kryeqytetasve kishte 31 pikë, dy kërcime e tetë asistime, për të pasur indeksin 35. Anderson shpallet MVP i javës së katërt. Ndihmë të madhe në këtë ndeshje, dha edhe Isaiah Cousins me 23 pikë, tri kërcime e katër asistime, raporton PrizrenPress.

Vëllaznimi regjistroi fitoren e parë në elitë, duke mundur Borën, ku u dallua Ziggy Reid me 28 pikë, katër kërcime dhe dy asistime. 

Peja shënoi fitoren e katërt në katër ndeshje, për të triumfuar ndaj Rahoveci 029, ku u dallua Alan Herndon me 13 pikë, 12 kërcime dhe dy asistime.

Trepça fitoi ndeshjen më dramatike të xhiros së katërt, ku fitoi ndaj Golden Eagle Yllit. Te vendasit, Mustapha Amzil e mbylli ndeshjen me 9 pikë, 10 kërcime.

 MVP

Kyan Anderson (Bashkimi) 31 pikë, 2 kërcime, 8 asistime, 35 indeksi

Top 5

Kyan Anderson (Bashkimi) 31 pikë, 2 kërcime, 8 asistime, 35 indeksi

Isaiah Cousins (Bashkimi) 23 pikë, 3 kërcime, 4 asistime, 24 indeksi

Ziggy Reid (Vëllaznimi) 28 pikë, 4 kërcime, 2 asistime, 29 indeksi

Alan Herndon (Peja) 13 pikë, 12 kërcime, 2 asistime, 21 indeksi

Mustapha Amzil (Trepça) 9 pikë, 10 kërcime, / asistime, 17 indeksi

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Ndërprerje e energjisë sot në Gorozhub, Mile, Plane dhe një pjesë të Zhurit

Më Shumë

Lajme

Vdekja e punëtorit në Prizren, Inspektorati i Punës: Subjektit biznesor ia ndaluam punimet, por nuk respektuan vendimin

Një 34-vjeçar ka humbur jetën si pasojë e lëndimeve të marra gjatë punimeve në një ndërtesë në lagjen “Bajram Curri” në Prizren. Për këtë ka...
Lajme

Ndërprerje e energjisë sot në Gorozhub, Mile, Plane dhe një pjesë të Zhurit

Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) ka njoftuar se gjatë ditës së sotme do të ketë ndërprerje të përkohshme të energjisë...

Ndalohet sasi e fillerëve në pikën kufitare të Vërmicës

Pas Kinollit, Abrashi bashkon forcat edhe me Erxhan Galushin për garën në Prizren

LDK-ja dhe PDK-ja bëhen bashkë në Prizren, kundër Abrashit të VV-së

Abrashi pa vija të kuqe, ju dërgon ftesë për koalicion të gjitha partive politike në Prizren

Përvjetori i Adnan Abrashit| 12 vjet pa publicistin që nuk heshti kurrë përballë padrejtësive

Artan Abrashi dhe AAK-ja nënshkruajnë marrëveshje koalicioni për qeverisjen lokale në Prizren

Për Fatos Nanon

Smajl Latifi: Le të mobilizohemi për fitoren që na pret dhe të bëhemi gati për projektet e mëdha

Cilësia e ujit në Prizren brenda standardeve, përjashtim fshati Muradem

Kjo është marrëveshja PDK – LDK në Prizren (Dokument)

Policia në Prizren sekuestron tre patenta për tejkalim të shpejtësisë

Aktakuzë ndaj tre personave për keqpërdorim detyre në Prizren

Sot varroset 34 vjeçari pasi ra nga skelet në vendin e punës në Prizren

Një grua i bashkohet Vetëvendosjes në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne