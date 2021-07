Angela Merkel: Ballkani e ka vendin në BE, plagët e luftës ende nuk janë shëruar, duhet pajtim

Me rastin e Samitit të ardhshëm të Procesit të Berlinit, të planifikuar për të hënën, të organizuar nga Gjermania, Angela Merkel tha se ishte e lumtur, megjithëse do të ishte vetëm një takim virtual, i cili do ta lejonte atë të vazhdonte të punonte me krerët e shteteve dhe qeverive të Ballkanit Perëndimor, nisur në 2014 si pjesë e procesit të Berlinit me iniciativë të Gjermanisë.

Ajo vuri në dukje se shumë janë arritur që nga nisja e Procesit të Berlinit, i cili synon të japë një kontribut konkret për stabilitetin në rajon dhe dialogun.

“Ballkani Perëndimor është fqinji i drejtpërdrejtë i BE-së. Është një pjesë e Evropës ku plagët e luftës nuk janë shëruar ende dhe Gjermania është shtëpia e një numri të madh të qytetarëve nga ajo zonë. Është e qartë për mua se vendet e BE duhet të kenë një interes për zhvillimin paqësor në Ballkanin Perëndimor. Ne kemi përgjegjësi për zhvillimin në atë pjesë të Evropës “, theksoi Merkel.

Ajo tha se procesi i Berlinit tashmë ka arritur disa suksese, dhe në këtë drejtim.

“Është një kontribut praktik për paqen,” nënvizoi Merkel, duke shtuar se njohja e ndërsjellë e diplomave, bashkëpunimi në shkencë, si dhe përparimi në projektet e infrastrukturës gjithashtu kontribuuan për atë, e cila u karakterizua nga hapa që çojnë në forcimin e shkëmbimeve ndërkufitare midis qytetarëve dhe tejkalimin e paragjykimeve.

“E gjithë kjo i çon vendet e Ballkanit Perëndimor përpara drejt qëllimit të përbashkët për të përmbushur kushtet për anëtarësimin në BE. Jam e bindur që, herët a vonë, e ardhmja e tyre do të jetë me të vërtetë në një Evropë të bashkuar,” theksoi ajo.

Ajo vuri në dukje se ka ende shumë sfida në Ballkanin Perëndimor, se mosbesimi dhe nacionalizmat nuk janë zhdukur dhe mosmarrëveshjet dypalëshe mund të ndizen në çdo moment, prandaj pajtimi është i nevojshëm, shkruan b92.