Anton Quni për Nderim Gashin: E meriton besimin, prandaj votojeni !

Nderim Gashi garon për kuvendar të Prizrenit, në zgjedhjet e 17 tetorit.

Ai është pjesë e listës së LDK-së dhe mban numrin 4.

Kandidati i këtij subjekti politik për kryetar të Prizrenit, Anton Quni, kërkon nga qytetarët që të votohet Nderim Gashi.

Sipas tij, Gashi e meriton besimin për Kuvend.

Postimi i plotë

– Ishte këshilltari im sa drejtova Ministrinë e Mbrojtjes, ka mbaruar studimet për Juridik dhe aktualisht është sekretar i Degës së LDK-së në Prizren.

Në këto zgjedhje, ai po garon për një ulëse në Kuvendin Komunal të Prizrenit.

– Nderimi, një jetë të tërë ia ka kushtuar familjes tonë politike, aktiviteti i tij daton që në moshë të hershme nëpër organizimet pa fund të FR.

Është i qetë, i prajshëm, fjalëpak e punëtor i madh, loyal dhe i përkushtuar, me dashuri e besim të madh në vlerat dhe platformën e LDK-së, po punon e angazhohet për fitoren tonë të madhe.

I bindur se; rikthimi i madh i Lidhjes do të fillon nga qyteti i Lidhjes, Nderimi kërkon besimin tuaj për një mandat si Kuvendar, me zotimin se do angazhohet me përkushtim për të shtyer përpara realizimin e projekteve tona për të mirën e përgjithshme, duke u bërë zë i kerkesave të banorëve të lagjes Ortakoll dhe të qytetarëve gjithandej komunës.

Ai është vlerë e shtuar në listën tonë, që është më e mira në këtë garë, dhe meriton besimin tuaj!

Nderim, të ectë mbarë kjo sfidë!

#LDK160

#VotoniPërVlera

#PërPrizreninQëDuam

