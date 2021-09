Anton Quni viziton lagjen “Baruthane”: Nuk do t’ju lë në baltë

Kandidati i LDK-së për kryetar të Prizrenit, Anton Quni, në kuadër të fushatës zgjedhore është takuar me banorët e lagjes “Baruthane”.

Sipas tij, banorët e kësaj lagjeje janë ankuar në qeverisjen aktuale të Prizrenit.

“E kam nisur ditën sot me një vizitë banorëve të lagjes “Baruthane”. Ankesa të shumta rreth mosinteresimit të qeverisë komunale për të investuar në përmirësimin e standardit jetësor të këtyre banorëve”, shkruan Quni.

“Lista është e gjatë, por mos shtrimi i rrugëve dhe rrugicave që lidhin lagjen me rrugën kryesore është prioritet”.

“Përgjatë mandatit tim, nuk do t’i lëmë këta banorë të ecin nëpër baltë”.

“Së bashku do ti ndëshkojmë me votë ata që nuk punuan asgjë, do ta bëjmë ndryshimin pozitiv, do të rregullojmë ku nuk kane investuar e do të plotësojmë infrastrukturën edhe për lagjen tuaj”.

