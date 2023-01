Arabia Saudite e gatshme të presë duelin mes Tyson Fury dhe Oleksandr Usyk

Tyson Fury është vendosur të hapë bisedimet me sauditët për të finalizuar luftën e tij historike për titull me Oleksandr Usyk.

Dyshja e kampionëve të pamposhtur po negociojnë ndeshjen e parë me katër rripa në kategorinë e peshave të rënda. Dhe për shkak të përmasave të luftës për titull, Lindja e Mesme është kryesuese për të pritur me një tarifë të madhe për t’i çuar të dy burrat në shkretëtirë.

Promotori amerikan i Fury, Bob Arum thotë se pala e Usyk tashmë ka rënë dakord për një paketë financiare me të cilën janë të kënaqur.

Dhe tani mund t’i takojë “Gypsy King” të bëjë të njëjtën gjë për të marrë super-ndeshjen e vërtetë.

Arum i tha Gareth A Davies se “Unë mendoj se luftëtarët duan të luftojnë njëri-tjetrin, pyetja është se ku dhe pyetja është nën çfarë kushtesh”?

“Nëse lufta përfundon në Arabinë Saudite, çdo luftëtar do të bëjë marrëveshjen e tij me sauditët”.

“Njerëzit e Usyk më thonë se kanë një marrëveshje me të cilën janë të kënaqur dhe tani dhe nëse sauditët janë vërtet të interesuar ata do të bëjnë një marrëveshje me ne për Tyson Fury”.

“Lufta do të zhvillohej ose para ose pas Ramazanit, por luftëtarët nuk kanë nevojë për një dritare të gjatë për t’u përgatitur nëse është pas Ramazanit, sepse asnjëri nuk është musliman”, theksoi ai.

Pretendohet se 29 prilli është një datë që po eksplorohet për ndeshjen, e cila ka të ngjarë të zbresë në Arabinë Saudite ose stadiumin “Wembley” të Londrës.

