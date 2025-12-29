Arben Gega: Suhareka, degë e vetme e PDK-së me rritje të votës në nivel vendi

Arben Gega, përfaqësues i degës së Partisë Demokratike të Kosovës në Suharekë, ka falënderuar qytetarët për mbështetjen e tyre gjatë zgjedhjeve parlamentare të 28 dhjetorit.
Në një postim në rrjetin social Facebook, Gega ka theksuar se degë e Suharekës është e vetmja në të gjithë vendin që ka shënuar rritje në votën e rregullt vendore, me një përqindje prej 30 për qind më shumë në krahasim me zgjedhjet e kaluara.
“Ky është një rezultat që na jep motiv të ecim përpara. Faleminderit të gjithëve për përkrahjen tuaj”, ka shkruar Gega.
Ai ka theksuar gjithashtu rëndësinë e respektimit të rezultatit zgjedhor si pjesë e procesit demokratik.
