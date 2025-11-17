16 C
Prizren
E hënë, 17 Nëntor, 2025
Lajme

Arinjtë nuk janë më fqinjë të Bellobradit në Dragash

By admin

Ditëve të fundit në fshatin Bellobrad të Dragashit dhe rrethinë janë paraqitur disa arinj, gjë që ka shkaktuar shqetësim tek banorët e zonës, sidomos tek prindërit e nxënësve të shkollës së fshatit.

Policia e Kosovës, ka njoftuar se këto kafshë të egra janë larguar nga fshati.

Nga Shoqata e Gjuetarëve “Dhia e Egër” është konfirmuar se aksioni për largimin e arinjve është përfunduar me sukses.

Arinjtë janë kthyer në arealin e tyre natyror në pyje dhe janë ushqyer në vendbanimin e tyre, duke siguruar që të mos rikthehen në zonat e banuara.

Romani ‘Jam Mysliman’ i Ben Blushit mbërrin në Prishtinë

