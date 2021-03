Arjola Demiri habit me deklaratën: “Me mua në pushtet bëni seks, qejf dhe lindje”

Aktorja e njohur Arjola Demiri në një situatë të improvizuar në Soiree, Arjola Demiri ka mbajtur një fjalim se pse populli duhet të votojë PS-në dhe pikërisht atë.

Gjatë fjalimit, Arjola ka theksuar se populli duhet të votojë atë pasi me aktoren në pushtet do të bëjnë vetëm qejf.

“Faleminderit që keni ardhur në prezantimin e programit tim, për lindjet dhe shtatzënitë. Shoh edhe disa burra këtu prezentë që në të ardhmen edhe e pamundura do të bëhet e mundur e pse jo, e ju mund të ngelni shtatzënë.

Me mua në pushtet ju do të fitoni 100 mijë euro për 1 lindje, ndërsa për binjakë unë do të jap 200 mijë euro. Ori dëgjo këtu, po i bëre 3 fëmije do i kesh 300 mijë euro. E për ata që lindin 4 fëmijë do i kapim familjarisht e t’i çojmë në Kinë se do të kenë ndonjë dell Kine. Pra, me mua në pushtet, bëni seks, qejf dhe lindje”, është shprehur Arjola Demiri duke qeshur.