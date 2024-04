Arratisen me pushime Cristiano Ronaldo dhe Georgina Rodriguez!

Si një nga yjet më të mëdhenj të sportit në botë, Cristiano Ronaldo ka fuqinë të kthejë kokën kudo që shkon (përveç Shteteve të Bashkuara, ku nuk ka qenë që nga viti 2014). Së bashku me partneren e tij prej shumë vitesh, influencuesen Georgina Rodriguez, Ronaldo vazhdon të befasojë fansat e futbollit në mbarë botën me gjendjen e tij fizike në moshën 39-vjeçare.

Megjithatë, për momentin, Cristiano dhe Georgina janë me pushime, duke përfituar nga një pushim ndërmjet ndeshjeve për skuadrën e Ronaldos, Al-Nassr. Rodriguez zbuloi vendndodhjen piktoreske ku të dy kanë vendosur të largohen për disa ditë.

Në videon e ngarkuar ata shihen duke dalë nga deti, teksa i japin njëri-tjetrit edhe një përqafim. Të dy shihen të kapur për dore teksa ecin në një plazh të Arabisë Saudite dhe në fund Georgina ecën drejt kamerës, ndërsa partneri i saj shikon.

Videoja është treguesi më i fundit se çifti dhe pesë fëmijët e tyre mbeten të kënaqur me jetën në Arabinë Saudite. Kontrata e Ronaldos me Al-Nassr ka ende një sezon për të përfunduar, por lojtari duket i hapur për të vazhduar kontratën e tij me klubin.