Arrest shtëpiak për anëtarin e KQZ-së në Prizren, dyshohet se fshehu gjashtë fletëvotime

Gjykata Themelore në Prizren, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka caktuar masën e arrestit shtëpiak në kohëzgjatje prej një muaji ndaj të pandehurit A.D., për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale “Asgjësimi i materialeve të votimit”.
Sipas njoftimit të gjykatës, masa mund të zgjasë deri më 7 korrik 2026.
“I pandehuri nuk guxon që të largohet nga vendbanimi pa lejen e Gjykatës, si dhe i ndalohet të kontaktojë me personat me të cilët ai nuk jetojnë apo janë të varur nga i pandehuri”, thuhet në njoftim.
Gjykata ka bërë të ditur se në rast të shkeljes së kësaj mase, ndaj tij do të caktohet paraburgimi.
“Nëse i pandehuri e shkel masën e arrestit shtëpiak, ndaj të njëjtit do të caktohet masa e paraburgimit”, thuhet më tej.
Sipas gjykatës, nga provat e mbledhura deri në këtë fazë ekziston dyshimi i bazuar se më 7 qershor 2026, i pandehuri në cilësinë e anëtarit të KQZ-së, në qendrën e votimit në shkollën “Sharri” në Jabllanicë të Prizrenit, ka keqpërdorur detyrën dhe autorizimet e tij lidhur me procesin zgjedhor.
“Me datë 07 qershor, i pandehuri në cilësinë e anëtarit të KQZ-së, në keqpërdorim të detyrës, pozitës dhe autorizimeve të tij lidhur me zgjedhjet në qendrën e votimit në shkollën ‘Sharri’ në Jabllanicë – Komuna e Prizrenit, me qëllim që të pengojë vijueshmërinë normale të zgjedhjeve, dhe pengimin e shprehjes së lirë të vullnetit të qytetarëve, i pandehuri A.D., i merr dhe i fsheh gjashtë (6) fletëvotime të zbrazëta duke bërë shqyrjen e fletëvotimeve nga blloku i fletëvotimeve, të cilat pastaj i fsheh, duke keqpërdorur detyrat, pozitat dhe autorizimet lidhur me zgjedhjet”, thuhet në njoftimin e gjykatës.
Megjithatë, gjykata thekson se pretendimet do të vlerësohen gjatë zhvillimit të procedurës penale.
“Kurse a do të argumentohen këto fakte do të vlerësohet në fazat e mëtejme të procedurës penale”, thuhet në njoftim.
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Gjyqtarja e procedurës paraprake ka shqyrtuar kërkesën e Prokurorisë së Shtetit për caktimin e paraburgimit, por ka konstatuar se ajo është e pabazuar.
“Gjyqtarja e procedurës paraprake, ka vlerësuar kërkesën e Prokurorisë së Shtetit për caktimin e masës së paraburgimit, dhe pretendimet e palëve gjatë seancës dëgjimore, si dhe nga shkresat e lëndës dhe provat materiale, ka gjetur se kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit është e pabazuar”, thuhet në njoftim.
Sipas gjykatës, arresti shtëpiak është masë e mjaftueshme për të siguruar prezencën e të pandehurit dhe zhvillimin e papenguar të hetimeve.
“Duke marrë për bazë të gjitha faktet dhe rrethanat konkrete, Gjykata e vlerësoj masën e paraburgimit si të rëndë, në anën tjetër me masën e arrestit shtëpiak, do të sigurohet zhvillimi i pa penguar i procedurës hetimore”, thuhet në njoftim.
Mbikëqyrja e zbatimit të masës së arrestit shtëpiak do të bëhet nga Stacioni Policor në Prizren.
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