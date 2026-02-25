Arrestohen 4 instruktorë të poligonit Dreni në Prizren, dyshohen për falsifikim

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”
Sipas njoftimit, me urdhër të Prokurorit të Shtetit, personat me inicialet S.B., R.M., H.N. dhe B.G., janë dërguar në mbajtje për 48 orë.
“Më konkretisht, ata dyshohen se kanë kryer veprën penale ‘’Falsifikim i dokumentit zyrtar’’ sipas nenit 427 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, si dhe veprën penale ‘’Rastet e posaçme të falsifikimit të dokumenteve’’, nga neni 391 i KPRK-së. Dyshohet se këto veprime janë kryer në vazhdimësi që ndërlidhen me rastin që është në hetim ndaj zyrtarëve në Ministrinë e Punëve të Brendshme (MPB).”
Në fund është bërë e ditur se Prokuroria do t’i ndërmarrë veprimet e mëtejshme ligjore, ndërsa hetimet lidhur me këtë çështje penale do të vazhdojnë në koordinim me Policinë e Kosovës. /
