Arrestohen dy persona në Korishë, dyshohen për armëmbajtje pa leje

Policia gjatë një pike të kontrollit në Korishë ka arrestuar dy persona për armëmbajtje pa leje .

Me vendim të prokurorit raste janë proceduar në mënyrë të rregullt.

• Fsh. Korishë, Prizren 25.04.2023 – 10:30. Njësitë policore gjatë një pike kontrolli kanë ndaluar një veturë me targa të huaja, të cilën e voziste një mashkull kosovar dhe gjatë kontrollit kanë gjetur dhe konfiskuar një pistoletë me shtatë fishekë. Me vendim të prokurorit rasti shkon në procedurë të rregullt.

• Fsh. Korishë, Prizren 25.04.2023 – 10:30. Njësitë policore gjatë një pike kontrolli kanë ndaluar një veturë me targa të huaja dhe gjatë kontrollit te i dyshuari (pasagjeri) mashkull kosovar, kanë gjetur dhe konfiskuar një pistoletë me gjashtë fishekë. Me vendim të prokurorit rasti shkon në procedurë të rregullt.

