Arrestohen dy persona në Prizren, iu gjetën thika, telefona, motor dhe substanca të ndryshme narkotike

Policia e Kosovës në raportin 24 orësh ka njoftuar se pas kontrollit të dy personave i janë gjetur substancë narkotike, dhe të njëjtit janë arrestuar, në Vlashnje të Prizrenit.

Policia në raport ka njoftuar se gjatë kontrollit janë gjetur dy qese më substancë narkotike, dy thike, tre telefona dhe një motor, kurse thuhet se po ashtu ka kryer bastisje edhe në dy lokacione tjera.

Dy të dyshuarit sipas policisë janë dërguar në mbajtje ndërsa një person tjetër shtetas i Shqipërisë ndodhet në arrati.

Raporti i plotë:

Vlashnje, Prizren 09.09.2024, 14:57. Me datën 11.09.2024 janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovarë, pasi gjatë kontrollit të dy të të dyshuarëve dhe vendit për rreth janë gjetur dhe sekuestruar dy thika, tre telefona, dy qese plastike me substancë të dyshuar narkotike të llojit marihuanë me peshë gjithsej 11.40 gram dhe një motoçikletë. Në konsultim me prokurorin janë kontrolluar dy lokacione banimi pronë e të dyshuarëve si dhe vendi i ngjarjes ku janë arrestuar të dyshuarit dhe si prova materiale janë gjetur dhe sekuestruar: substancë e dyshuar narkotike e llojit marihuanë me peshë rreth 5.34 gram, një qese najloni ngjyrë e zezë e mbushur me substancë të dyshuar narkotike marihuanë me peshë rreth 1 kg e 148 gram si dhe një palë syze dielli. Lidhur me rastin të dyshuarit e arrestuar janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje, ndërsa një i dyshuar shtetas i Shqipërisë ndodhet në arrati. Rasti në procedurë hetimore.

Marketing