Arrestohen tre të dyshuar për mashtrim në Prizren

Policia e Kosovës në Prizren ka vënë në pranga tre persona të dyshuar për veprën penale të mashtrimit.
Zëdhënësi i Drejtorisë Rajonale të Policisë në Prizren, Shaqir Bytyqi, ka bërë të ditur se të dyshuarit janë ndaluar pasi dyshohet se kanë marrë para me pretendimin se do t’i ndihmonin një personi të tretë.
“Hetimet për rastin janë ende në vazhdim. Apelojmë tek qytetarët që të jenë të kujdesshëm dhe të mos bien pre e mashtrimeve të tilla”, ka deklaruar Bytyqi./TV Prizreni/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren