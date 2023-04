Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump është arrestuar.

CNN ka raportuar se tanimë Trump është nën arrest dhe në mbajtje policore.

Raportohet se ish-presidentit amerikan do t’i merren shenjat e gishtërinjve si pjesë e arrestimit, ndonëse është e paqartë nëse do t’i bëhet edhe një fotografi.

Pas kësaj ai do të sillet në sallën e gjykatës.

Sipas CNN, ai nuk do të paraqitet me duar të lidhura, por do të jetë nën mbrojtjen konstante të forcave të rendit. /GazetaExpress