Policia ka arrestuar edhe një person të dyshuar për vrasjen në një lokal në Prizren më 3 janar.

Një 31-vjeçar ishte vrarë dhe një tjetër ishte plagosur pas një konflikti në një lokal nate. I dyshuari kryesor për vrasjen është pronari i lokalit, Dibran Hoxha, që njihet me nofkën “Kobra”.

“Lidhur me rastin, është arrestuar edhe një i dyshuar mashkull kosovar. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, ka njoftuar policia lidhur me arrestimin.