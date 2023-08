Arrestohet i dyshuari i tretë për keqpërdorim lidhur me ndërtimin e disa rrugëve në Komunën e Suharekës

Një i dyshuar tjetër me inicialet B.S. është personi i tretë i arrestuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare me qellim të përfitimit të kundërligjshëm për vete apo persona te tjerë në Komunën e Suharekës.

Në njoftimin e policisë thuhet se i dyshuari në bashkëveprim me persona zyrtarë të Komunës së Suharekës dhe menaxherin e kontratës pas përpilimit të procesverbaleve dhe situatave fiktive si dhe raportit fiktiv për kryerën e punëve lidhur me tender, kompania ka lëshuar faturat për realizim të punëve me çka edhe janë realizuar pagesat nga Komuna e Suharekës, ku në realitet punët apo shtrimi i rrugëve sipas kontratës nuk është realizuar.

I dyshuari është intervistuar në prezencë të avokatit mbrojtës dhe pas përfundimit te intervistimit me vendim të prokurorit kompetent i është shqiptuar masa e ndalimit prej 48 orësh.

Rasti në fjalë është për ndërtimin e disa rrugëve në një fshat të komunës së Suharekës në vitin 2022, ku vlera e kësaj kontrate ka qenë dhjetëra mijë euro.