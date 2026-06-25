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Arrestohet i dyshuari për vjedhjen e një veture në Prizren, automjeti i kthehet pronarit

By admin

Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshuar për vjedhjen e një veture në Prizren, pas hetimeve që kanë çuar në identifikimin e tij.

Sipas policisë, rasti i vjedhjes së veturës ishte raportuar më 17 qershor 2026. Pas veprimeve hetimore të zhvilluara nga ekipet policore, më 24 qershor është identifikuar dhe arrestuar i dyshuari, mashkull kosovar.

Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, ndërsa vetura e vjedhur i është kthyer pronarit të saj.

Hetimet lidhur me rastin janë duke vazhduar.

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