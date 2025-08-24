21.4 C
Prizren
E diel, 24 Gusht, 2025
type here...

LajmeSiguri

Arrestohet i dyshuari që shtiu me armë në Piranë të Prizrenit dhe dëmtoi kamerën e fqinjit

By admin

Është arrestuar i dyshuari D.B., rreth 37-vjeçar, i cili pasditen e djeshme në fshatin Piranë të Prizrenit kishte shtënë me armë zjarri drejt pronës së fqinjit të tij.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

I dyshuari kishte përdorur një pushkë gjuetie të tipit ALTAY Magnum, duke goditur kamerën e sigurisë dhe reflektorin e vendosur në oborrin e fqinjit B.E., 51 vjeç.

Arma dhe gëzhojat e përdorura janë sekuestruar nga krim-teknika, ndërsa me urdhër të Prokurorit të Shtetit, D.B. është dërguar në mbajtje për 48 orë. Ai dyshohet për veprat penale “Posedim i paautorizuar i armës dhe municionit” dhe “Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm”.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Arrestohet në Rahovec një burrë që ushtroi dhunë ndaj bashkëshortes
Next article
Nagavci e Basha s’i marrin votat për kryetar të Kuvendit

Më Shumë

Fokus

Organizata Ec Ma Ndryshe: Kryetari i Prizrenit të respektojë zotimin se askush me aktakuzë nuk do të jetë në qeverisje

EC Ma Ndryshe përmes një reagimi publik thotë se duke marrë parasysh nevojën për funksionimin e institucioneve publike me integritet dhe qeverisjen e tyre...
Sport

Yonis Farah i bashkohet mbrojtjes së Prizrenit

FC Prizreni ka njoftuar afrimin më të ri në skuadër, mbrojtësin Yonis Farah. 25-vjeçari, i cili së fundmi ishte pjesë e KF Mitrovicës, ka...

Prizreni pret Trepçën në javën e dytë të Ligës së Parë

A do të ketë veprime sindikale në prag të vitit të ri shkollor, dekorohen nga SBASHK-u

MKRS-ja thërret konferencë për media pas aktakuzës ndaj zyrtarëve të Urbanizmit në Prizren

OVL-UÇK: Gjithçka gati për protestën e 14 shtatorit në Hagë

Një grup prej 39 personave paraqitën kërkesën për marrjen e parcelave në APK, ndalohet i dyshuari për keqpërdorim të pozitës në Prizren

KB Bashkimi nis përgatitjet për sezonin e ri

Bakaj: Prizreni do të garojë denjësisht në Ligën e Parë

Prizreni i dyti në Kosovë për numrin e shkurorëzimeve gjatë qershorit

Prizreni nënshkruan marrëveshje granti me Këshillin e Evropës për projektin “Fuqizimi i Grave Lidere”

Çeku: Rrënimi i “Sarajit të Vjetër” nuk ishte gabim, por shkelje e rëndë me pasoja të pariparueshme për trashëgiminë e Prizrenit

Artan Abrashi me kritika për pushtetin e Prizrenit:Ka mungesë të parkingjeve

Avdyli: Duhet të shkojmë në zgjedhje sa më shpejt

‘Drini i Bardhë’ nga Hasi i Prizrenit, të dielën nis rrugëtimin në Ligën e Dytë

Totaj inspekton punimet infrastrukturore në lagjen ‘Kurillë’

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne