Arrestohet i dyshuari se ia vodhi portofolin një qytetari në Prizren

By admin

Një person është arrestuar në Prizren nën dyshimin për vjedhjen e një portofoli nga një qytetar.

Sipas Policisë, i dyshuari u identifikua dhe arrestua nga hetuesit policorë që ishin me rroba civile.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

“Me datën 25.02.2026, rreth orës 09:40, në rrugën “Rrustë Kabashi” në Prizren, është arrestuar një person i dyshuar, shtetas i Kosovës për vjedhje. Rasti është raportuar nga një qytetar, i cili ka deklaruar se derisa gjendej në tregun e Prizrenit, i dyshuari ia kishte vjedhur portofolin me dokumente personale dhe para të gatshme. Hetuesit policorë me rroba civile kanë reaguar menjëherë dhe e kanë ndaluar të dyshuarin”, thuhet në njoftim.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Bëhet e ditur se palët janë intervistuar dhe me urdhër të prokurorit rasti është iniciuar si “Vjedhje”, ndërkaq i dyshuari është ndaluar për 48 orë, ndërsa hetimet po vazhdojnë.

