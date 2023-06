Një burrë në Rahovec është arrestuar pasi dyshohet që të enjten e javës së kaluar e ka dhunuar një të mitur.

Ai thuhet se është intervistuar dhe është dërguar në mbajtje.

“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar nën dyshimin se ka kryer marrëdhënie seksuale pa pëlqimin e viktimës, me viktimën femër kosovare- e mitur. Në lidhje me rastin është konsultuar prokurori i shtetit, me vendim të së cilit i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin e Policisë.