Arrestohet Jens Lehmann, dyshohet se voziti i dehur

Ish-portieri i Arsenalit, Jens Lehmann, është ndaluar për shkak të dyshimit se ka vozitur në gjendje të dehur.

Lehmann u fotografua duke festuar në festivalin e madh të birrës bavareze, në Munchen të dielën.

54 vjeçar, më pas u tërhoq nga policët jashtë festivalit të birrës dhe ishte në gjendje të keqe dhe kishte erë alkooli, raporton Bild.

Testet e frymëmarrjes duhej të anuloheshin sepse ish-asi i Emirates “nuk ishte më në gjendje të frynte” dhe në vend të kësaj u dërgua në një stacion policie për teste të mëtejshme.

Atij i është konfiskuar patenta e shoferit, ndërsa policia vijon hetimet për rastin.

Ish-portieri i kombëtares gjermane, ishte fotografuar më herët me një fustan tradicional bavarez me një birrë, i rrethuar nga shoqëria në festival.

Jens Lehmann, zuri vendin e tretë në Kupën e Botës 2006 me Gjermaninë, është përballur me një sërë telashe me policinë gjatë viteve të fundit.

Në dhjetor 2023, ai u gjobit me 400 mijë euro nga Gjykata e Qarkut Starnberg, në Bavari, për shkak se dëmtoi garazhin e një komshiut me sharrë me zinxhir për të parë më mirë liqenin Starnberg.

Një gjykatë gjithashtu e kishte dënuar për shkak se i kishte ikur një pagese të makinën për parking në aeroportin e Mynihut.

