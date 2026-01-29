5.7 C
Arrestohet në Malishevë një shtetas i Shqipërisë, dyshohet për kultivim të bimëve narkotike

By admin

I dyshuari i cilipo kërkohej me urdhërarrest ndërkombëtar është kapur të enjten në Shqipëri.

“Fsh. Panorc, Malishevë/ 21.06.2024-05:00.Lidhur me rastin është raportuar se bazuar në urdhër arrestin  ndërkombëtar  me 28.01.2026 në Republikë të Shqipërisë nga zyrtarët e ILEC-ut është arrestuar i kërkuari/dyshuari mashkull shtetas i Shqipërisë dhe i njëjti me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin policor, transmeton Klankosova.tv.

Rasti është inicuar si “Kultivim i bimës së hashashit, shkurrës-kokainës”.

