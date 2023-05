Arrestohet një 28 vjeçar në Prizren, i sekuestrohen dy pushkë automatike AK-47

Policia e Kosovës (PK) njofton se është arrestuar V.S (28-vjeçar), pasi gjatë kontrollit nga njësitet policore, iu gjetën 20 fishekë, ndërsa në shtëpi edhe dy pushkë automatike AK-47 dhe dy karikatorë.

Në njoftimin e Policisë thuhet se rasti ka ndodhur në orët e para të ditës së sotme, ku nga ana e zyrtarëve policorë patrullues është ndalur për kontroll në komunikacion automjeti “VW Golf-4”, me targa regjistrimi të shtetit Bullgar.

“Nen ulësen e ngasësit te këtij automjeti – te dyshuarit V.S.( 28 vjeçar) janë hasur njëzet cope fishekë te kalibrit 7.62mm te cilat me pas janë sekuestruar nga ana e krim teknikut ne cilësinë e dëshmisë materiale . Rastit, ne vendngjarje i përgjigjen edhe hetuesit policor nga te cilet ndermirën masat e duhura”, thuhet në njoftim.

Sipas Policisë, i dyshuari pas arrestimit u shoqërua në Polici për intervistim dhe i njëjti gjatë deklarimit të tij, ka pranuar se posedon dy armë të zjarrit, të cilat i mban në shtëpi pa leje adekuate nga organet kompetente.

Më tej, thuhet se nga ana e hetuesve policorë, të dyshuarit në shtëpinë e tij, i janë gjetur dhe më pas i janë sekuestruar dy pushkë automatike të modelit AK-47 dhe dy karikatorë.

“Për rastin në fjalë është konsultuar Prokurori i Shtetit me vendim të të cilit armët e gjetura sekuestrohen, iniciohet rasti i klasifikuar si vepër penale “Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim i pa autorizuar i armëve”. Me aktvendim me shkrim te Prokurorit, te dyshuarit V.S. i shqiptohet masa e ndalimit për 48 ore dhe kundër te njëjtit ngritët KALLEZIM PENAL”, njofton policia.