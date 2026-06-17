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Arrestohet një i dënuar me një vit burg për ngacmim në Prizren

By admin

Është arrestuar i dënuar për ngacmim M.P. nga Prizreni.
Ai ka qenë në kërkim pasi ishte dënuar një (1) vit burg efektiv me vendim të plotfuqishëm të Gjykatës Themelore të Prizrenit.

I arrestuari është dënuar për veprën penale “ Ngacmim” nga neni 184, i KPRK-së.
“I arrestuari M.P. fillimisht është sjellë në Stacionin Policor Prizren dhe më pas është dërguar në burg për vuajtjen e dënimit”, njofton policia.

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