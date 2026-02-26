11.6 C
Arrestohet një person i dënuar me mbi një vit burg në Prizren

By admin

Një person i kërkuar me urdhër-arrest është arrestuar në një pikë kalimi kufitar dhe më pas është dërguar për vuajtjen e dënimit me burg.
Sipas njoftimit të Policia e Kosovës, më 25.02.2026, Stacioni Policor në Mamushë, në kuadër të Drejtorisë Rajonale në Prizren, është informuar se në një pikë kalimi kufitar është ndaluar personi me inicialet C.M., 35 vjeçar nga Mamusha.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Për të njëjtin kanë ekzistuar dy urdhër-arreste, pasi ishte i dënuar me 1 vit e 15 ditë burg efektiv, me vendime të plotfuqishme të Gjykata Themelore e Prizrenit.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

I arrestuari fillimisht është shoqëruar në Stacionin Policor në Mamushë, ndërsa më pas është dërguar në institucionin korrektues për vuajtjen e dënimit.

