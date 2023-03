Policia ka arrestuar një person në fshatin Korishë të Prizrenit.

Ai dyshohet për kanosje .

Fsh. Korishe, Prizren 30.03.2023 – 16:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar i cili dyshoht se ka kanosur viktimën mashkull kosovar. Nga i dyshuari është sekuestruar një revole me 5 fishekë. Në lidhje me rastin është konsultuar prokurori i shtetit me vendim të së cilit i dyshuari është dërguar në mbajtje.