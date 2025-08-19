17.8 C
Prizren
E mërkurë, 20 Gusht, 2025
Arrestohet një person në Lubizhdë të Hasit, policia konfiskon armë me gaz dhe municion

Një person është arrestuar nga Policia pas raportimeve për të shtëna me armë në një gazmend familjar në fshatin Lubizhdë të Hasit.

Njësitë policore kanë dalë në vendngjarje pas marrjes së informatave dhe kanë identifikuar një të dyshuar, i cili ka dorëzuar një armë me gaz të llojit Zoraki, së bashku me 7 fishekë dhe 4 gëzhoja.

Arma është sekuestruar nga njësitë e krim-teknikës për hetime të mëtejshme, ndërsa i dyshuari është intervistuar në prani të avokatit mbrojtës./PrizrenPress.com/

Aksident në rrugën Gjakovë – Prizren, ka të lënduar
Drini i Bardhë përforcohet me sulmuesin 19-vjeçar, Hamz Fetoshi

