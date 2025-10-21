16.7 C
Prizren
E martë, 21 Tetor, 2025
FokusSiguri

Arrestohet një person në Prizren, dyshohet për dhunë ndaj babait, sulm ndaj policëve dhe dëmtim të zyrës së stacionit policor

By admin

Një person në Prizren është arrestuar pasi që i kishte shkaktuar dhunë psiqike babait të tij.

Gjatë prangosjes, i dyshuari ka sulmuar edhe zyrtarët policorë, ku njëri prej tyre ka pësuar lëndime dhe ka pranuar tretman mjekësor.

I dyshuari edhe në stacion policor ka demoluar dhe dëmtuar orenditë e zyrës.

Policia bën të ditur se me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje.

Lajmet e Fundit

