Arrestohet një person në Prizren, dyshohet se sulmoi policët pasi i shqiptuan gjobë në trafik

By admin

Një person është arrestuar në Prizren pasi dyshohet se kishe sulmuar zyrtarët policorë pasi i shqiptuan gjobë në trafik.

 

Në raportin 24 orësh të Policisë, thuhet se rasti ka ndodhur të mërkurën rreth orës 18:30 dhe u iniciua si “Sulm ndaj personit zyrtar”.

“Është arrestuar se i dyshuari mashkull kosovar për shkak se i njëjti në shenjë revolte pas shqiptimit të një gjobe në trafik ka sulmuar zyrtarët policor. I dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thuhet në njoftim.

