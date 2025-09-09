21.8 C
Arrestohet një person në Suharekë, postoi foto me armë

Një person në Suharekë ka rënë në prangat e policisë pasi që i njëjti në rrjete sociale kishte postuar foto me armë.

Sipas raportit 24 orësh, nga i dyshuari është konsfikuar një armë zjarri me tetë copë fishekë.

I dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

