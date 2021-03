Arrestohet një person në Vërmicë, tentoi ta mashtronte policin me 40 euro që motra e tij ta kalonte kufirin

Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar një person në vendkalimin kufitar Vërmicë, pasi që i njëjti kishte tentuar t’i japë para policit, në mënyrë që motra e tij të kalojë kufirin.

Rasti ka ndodhur rreth orës 20:25

“PKK Vermicë, 25.03.2021 – 20:25. Me datë, kohë dhe vendin e cekur gjatë kontrollimit të rregullt të dokumenteve për regjistrim në sistemin policor i dyshuar mashkull shtetas i Shqipërisë në dokumentet e tij kishte futur dy kartëmonedha në vlerë të 20 eurove, shuma e përgjithshme 40 euro me qëllim që të kalojë kufirin me motrën e tij e cila e ka të ndaluar hyrjen. Personi është shoqëruar për intervistim dhe në konsultim me Prokurorin e Shtetit kujdestar për Krime të Rënda, është iniciuar vepra penale për Dhënie të Ryshfetit”, thuhet në njoftimin e Policisë.

Policia njofton se kartëmonedhat në vlerë të 40 eurove janë konfiskuar si dëshmi dhe se bashku me lëndën përcillen në prokurorinë përkatëse.

Policia bën të ditur se me konsultim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje.