Një burrë në Rahovec është arrestuar si i dyshuar për sulm seksual.

“Rahovec 21.11.2023-15:00. Lidhur me rastin me datën 05.12.2023 është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar dhe i njëjti pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thuhet në njoftim.