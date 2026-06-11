FokusSiguri

Arrestohet shoferi që goditi për vdekje 78 vjeçarin në Prizren

By admin

Policia e Kosovës, ka njoftuar për një aksident me fatalitet që ka ndodhur dje në Prizren.

Në raportin e PK’së, thuhet se, viktima, ishte dërguar për trajtim në QKUK, por se, i njëjti ka vdekur gjatë trajtimit.

‘’AKSIDENT TRAFIKU ME FATALITET

Rr. Faik Konica, Prizren / 10.06.2026 – 09:58. Raportohet se ka ndodhur një aksident trafiku mes një veture që drejtohej nga i dyshuari mashkull kosovar dhe një biçiklete. Si pasojë e aksidentit drejtuesi i biçikletës viktima mashkull kosovar ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe është dërguar për trajtim mjekësor në QKUK, viktima gjatë trajtimit mjekësor ka ndërruar jetë. Me vendim të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion ndërsa i dyshuari është arrestuar dhe dërguar në mbajtje’’, thuhet në raportin e PK’së.

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Rreth 23 mijë nxënës testohen më 26 qershor në Testin e Arritshmërisë
Next article
Nënkryetarja e Suharekës merr pjesë në tryezën për investimet në Kosovë

Më Shumë

Fokus

Votimi në Prizren vijon pa probleme, Hyseni: Proces i qetë dhe i organizuar

Nga Qendra Komunale e Numërimit në Prizren ka folur, Nexhmedin Hyseni, i cili mban edhe një pozitë brenda KQZ-së.   Ai ka deklaruar se procesi po...
Fokus

Rezultatet preliminare: VV i humb 9 deputetë, PDK i shton 2, LDK i shton 5, AAK i shton 2

9 deputetë është bilanci i humbjes në mandate për partinë Vetëvendosje. Kjo pa u numëruar ende votat me kusht dhe ato jashtë vendit. Deri më tash...

E dhimbshme: Vdes i mituri që u aksidentua ditë më parë në Zhur të Prizrenit

Zafir Berisha thotë se bashkëpunimi me Kurtin mund të tolerohet vetëm nëse Ramush Haradinaj bëhet president

Mbahet konsultimi publik për Planin e Trashëgimisë Kulturore 2026–2029 në Rahovec

Kolpa vjen në Prizren, konfirmohet për Rock & Blues Festival 2026

Numërohen mbi 96% të votave në Suharekë, po prin VV-ja

Humb jetën 78-vjeçari në Prizren – u godit nga një veturë teksa lëvizte me biçikletë

Rikthehet gara e pehlivanëve në Opojë, më 13 qershor mbahet edhe gara tradicionale e kuajve

Bedri Hamza: Në Rahovec nuk mungon puna, mungon mbështetja e shtetit

Fatmir Limaj: Fitore! Faleminderit Malishevë

Përfundon numërimi i votave në Prizren dhe Suharekë

Arsi Bako fiton Festivalin e Pranverës me këngën “Humb”

Dogana zbulon mall të padeklaruar në Vërmicë, vlera rreth 2 mijë euro

Numërohen mbi 80% të votave nga KQZ: LVV 43,63%, PDK 21,77%, LDK 18,01%, AAK 7,43%

Totaj: Komuna e Prizrenit do të vazhdojë mbështetjen për gratë sipërmarrëse

Lajmet e Fundit