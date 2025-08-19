Arrestohet zyrtari i Agjencisë Pyjore në Prizren për keqpërdorim të pozitës zyrtare

Një zyrtar i Agjencisë Pyjore të Kosovës është arrestuar nga Policia e Kosovës nën dyshimin për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar.
I dyshuari, që ushtronte detyrën e teknik-ut të pylltarisë në rajonin e Prizrenit, dyshohet se ka tejkaluar kompetencat e tij zyrtare me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror.
Sipas informacioneve zyrtare, ai ka marrë para nga qytetarë të ndryshëm të këtij rajoni, duke shfrytëzuar pozitën zyrtare.
Me vendim të prokurorit kompetent, i dyshuari është ndaluar dhe është dërguar në mbajtje për 48 orë, ndërsa ndaj tij kanë filluar hetimet për veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren