Arsenal interesohet për mesfushorin e West Ham

Trajneri i Arsenal-it, Mikel Arteta do të shtojë planet e tij për përforcimin e skuadrës pasi të sigurojë futbollin e Champions League për sezonin e ardhshëm, me Daily Telegraph që raporton se mesfushori i West Ham United, Declan Rice do të jetë një nga objektivat e tij kryesore.

Shpresat e Topçinjve për të fituar titullin e Premierligës duken të pakta pas humbjes 4-1 të së mërkurës nga Manchester City, i cili tani është dy pikë prapa me dy ndeshje më pak. Arteta është i vendosur të shtojë skuadrën e tij për t’u siguruar që ata mund të sfidojnë sezonin e ardhshëm.

Rice, i cili ka thënë rregullisht se dëshiron të luajë futboll në Champions League, pritet të largohet nga West Ham këtë verë. Reprezentuesi anglez ka qenë i lidhur me shumicën e klubeve më të mira të Premier League, duke përfshirë Chelsea, Manchester United dhe Newcastle United. Trajneri i Hammers, David Moyes ka thënë se ai do të priste një tarifë transferimi mbi 100 milionë funte për 24-vjeçarin.

Raporti shton se Arsenali ka zhvilluar bisedime eksploruese me mesfushorin e Chelseat, Mason Mount, 24 vjeç, i cili është gati të kalojë në vitin e fundit të kontratës së tij dhe pritet të largohet nga Stamford Bridge në dritaren e ardhshme. Liverpool duket se po udhëheq garën.

Arsenali gjithashtu thuhet se është duke mbajtur kontrolle për mbrojtësin e djathtë të Real Valladolid, Ivan Fresneda. Për të financuar forcimin, Topçinjtë mund të shkarkojnë Kieran Tierney, Folarin Balogun, Nicolas Pepe dhe Pablo Mari. Albanian Post